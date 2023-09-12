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В Башкирии загорелись мазутные ямы

В Башкирии загорелись мазутные ямы

14:15, 12 сен 2023

Сегодня во вторник, 12 сентября, по информации МЧС Башкирии, в городе Салавате на ул. Молодогвардейцев случился пожар.

По установленным данным, возгорание зафиксировано на территории ООО «Девон» и охватило неиспользуемые ямы с мазутом площадью 300 квадратных метров.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. На ликвидацию пожара были направлены 31 огнеборцев и двенадцать единиц специальной техники. Из них 23 человека и 7 единиц техники из состава МЧС России.

Пожар контролируется, продолжается его тушение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Салават происшествия пожар
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