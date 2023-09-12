Жителю Уфы чтобы спастись пришлось выпрыгнуть из окна многоэтажки
22:00, 12 сен 2023
Вечером во вторник, 12 сентября, по ул. Тухвата Янаби в Уфе горожанину пришлось выпрыгнуть из окна многоэтажки, чтобы спасти собственную жизнь.
Сообщение о возгорании в жилом доме поступил на пульт дежурного МЧС России по Республике Башкортостан, и на место происшествия незамедлительно были направлены специалисты столичного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар вспыхнул в одной из квартир на 3 этаже МКД, и охватил домашнее имущество.
По информации спасателей, 19 человек были успешно эвакуированы огнеборцами. Однако одному из жильцов пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спастись. Его доставили на скорой помощи в отделение травматологии 13-ой ГКБ.
Пожар был ликвидирован, и в настоящее время выясняются причины произошедшего.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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