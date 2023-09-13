В Башкирии на дне реки спасатели нашли пропавшего уфимца
09:33, 13 сен 2023
Служба спасения завершила операцию по поиску жителя Уфы, который исчез 9 сентября. Мужчина пошел рыбачить на реку Белую около населенного пункта Питяково в Бирском районе. Однако, не дождавшись его возвращения, близкие обратились в полицию и позвонили в Систему-112.
В ходе поисков были обнаружены следы автомобиля, ведущие к реке. Спасатели были вынуждены вызвать водолазов.
"К сожалению, во время поисков наши сотрудники нашли на дне водоема автомобиль с водителем. С использованием специальной техники» Рено Дастер» был поднят на берег. Детали произошедшего в данный момент уточняются", - сообщил руководитель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан Фарит Гумеров.
Ранее на странице «Новости Бирска» сообщалось о страшной аварии, в которой погибла влюбленная пара.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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