В Башкирии пропала 14-летняя Анастасия Вагина
09:49, 13 сен 2023
В Башкирии приступили к поискам пропавшей 12 сентября 14-летней Анастасии Вагиной. Информацию о ее исчезновении распространили представители организации «Поиск детей — Башкортостан».
По имеющейся информации, подросток вышла из дома и пропала. Родственники тут же попросили помощи у волонтеров и сотрудников полиции.
По приметам рост девушки составляет 165 сантиметров, она плотного телосложения. Была одета в спортивные розовые трико и футболку розового цвета, на ногах — черные галоши.
Поисковики обращаются к местным жителям с просьбой оказать помощь и сообщить любую информацию о местонахождении школьницы по номерам: 8917 383 56 87 или 8927 969 89 19. Также можно воспользоваться номером 112 для оперативной связи с правоохранительными органами.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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