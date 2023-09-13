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В Башкирии пропала 14-летняя Анастасия Вагина

В Башкирии пропала 14-летняя Анастасия Вагина

09:49, 13 сен 2023

В Башкирии приступили к поискам пропавшей 12 сентября 14-летней Анастасии Вагиной. Информацию о ее исчезновении распространили представители организации «Поиск детей — Башкортостан».

По имеющейся информации, подросток вышла из дома и пропала. Родственники тут же попросили помощи у волонтеров и сотрудников полиции.

По приметам рост девушки составляет 165 сантиметров, она плотного телосложения. Была одета в спортивные розовые трико и футболку розового цвета, на ногах — черные галоши.

Поисковики обращаются к местным жителям с просьбой оказать помощь и сообщить любую информацию о местонахождении школьницы по номерам: 8917 383 56 87 или 8927 969 89 19. Также можно воспользоваться номером 112 для оперативной связи с правоохранительными органами.

В Башкирии всю ночь искали двоих детей

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: поиск происшествия
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