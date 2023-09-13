В Башкирии в электропоезде скончался мужчина

10:55, 13 сен 2023

В Уфимском линейном управлении МВД РФ в Башкирии поступила информация о трагическом инциденте, произошедшем на пригородном электропоезде, следовавшем по маршруту Абдулино – Уфа, ранним утром 12 сентября.

Как уточнили в информационной службе учреждения, умер один из пассажиров. Личность скончавшегося установлена: им оказался 59-летний мужчина, проживавший в населенном пункте Приютово.

Подчеркивается, что одна из пассажирок вагона оперативно отреагировала на произошедшее и вызвала на станцию Раевка медиков скорой помощи. Несмотря на усилия бригады, мужчина скончался. Выяснилось, что погибший направлялся в уфимский кардиологический центр по поводу проблем с сердцем.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

Ранее сообщалось об еще одном происшествии в Башкирии: на дне реки в автомобиле спасатели нашли тело пропавшего уфимца.

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Автор: Семен Подгорный