Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в электропоезде скончался мужчина

В Башкирии в электропоезде скончался мужчина

10:55, 13 сен 2023

В Уфимском линейном управлении МВД РФ в Башкирии поступила информация о трагическом инциденте, произошедшем на пригородном электропоезде, следовавшем по маршруту Абдулино – Уфа, ранним утром 12 сентября.

Как уточнили в информационной службе учреждения, умер один из пассажиров. Личность скончавшегося установлена: им оказался 59-летний мужчина, проживавший в населенном пункте Приютово.

Подчеркивается, что одна из пассажирок вагона оперативно отреагировала на произошедшее и вызвала на станцию Раевка медиков скорой помощи. Несмотря на усилия бригады, мужчина скончался. Выяснилось, что погибший направлялся в уфимский кардиологический центр по поводу проблем с сердцем.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

Ранее сообщалось об еще одном происшествии в Башкирии: на дне реки в автомобиле спасатели нашли тело пропавшего уфимца.

Под Уфой в аварии с двумя грузовиками погиб 31-летний водитель легковушки

Читайте также:

Под Уфой в аварии с двумя грузовиками погиб 31-летний водитель легковушки

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия смерть
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok