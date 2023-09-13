В Башкирии задержали пьяного 15-летнего подростка управлявшего автомобилем (видео)
11:25, 13 сен 2023
Ночью на территории Абзелиловского района Башкирии был задержан нетрезвый несовершеннолетний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2108. Информацию об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель региональной ГИБДД В. Севастьянов.
Инцидент произошел в населенном пункте Озерное. Здесь полицейские остановили вышеупомянутый автомобиль. За рулем сидел подросток из Магнитогорска. Выяснилось, что юноша гостил на выходных у бабушки и приобрел автомобиль за 20 000 рублей.
Дорожные полицейские направились к месту проживания нарушителя, где в присутствии матери провели проверку на наличие алкоголя в организме школьника. Результаты алкотеста показали содержание алкоголя на уровне 0.418 мг.
В связи с выявленными нарушениями, были составлены административные материалы и направлены в КДН. Транспортное средство было отправлено на штрафстоянку.
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