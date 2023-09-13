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В Башкирии задержали пьяного 15-летнего подростка управлявшего автомобилем (видео)

В Башкирии задержали пьяного 15-летнего подростка управлявшего автомобилем (видео)

11:25, 13 сен 2023

Ночью на территории Абзелиловского района Башкирии был задержан нетрезвый несовершеннолетний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2108. Информацию об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель региональной ГИБДД В. Севастьянов.

Инцидент произошел в населенном пункте Озерное. Здесь полицейские остановили вышеупомянутый автомобиль. За рулем сидел подросток из Магнитогорска. Выяснилось, что юноша гостил на выходных у бабушки и приобрел автомобиль за 20 000 рублей.

Дорожные полицейские направились к месту проживания нарушителя, где в присутствии матери провели проверку на наличие алкоголя в организме школьника. Результаты алкотеста показали содержание алкоголя на уровне 0.418 мг.

В связи с выявленными нарушениями, были составлены административные материалы и направлены в КДН. Транспортное средство было отправлено на штрафстоянку.

Ранее на странице «Подслушано Аскарово» сообщалось об аварии, после которой водитель «Лады» попал в больницу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия
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