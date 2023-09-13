В Башкирии водитель грузовика задавил медведя
15:57, 13 сен 2023
На территории Кугарчинского района Башкирии произошло ДТП, в результате которой погиб медведь.
По сообщению информационной службы республиканской Госавтоинспекции, дорожное происшествие случилось на 351-ом километре автомобильной дороги в направлении Магнитогорск - Ира, недалеко от населенного пункта Ибраево.
По имеющейся информации, водитель грузовика «ГАЗ Next», 30-летний житель Уфы, не смог избежать столкновения с диким животным, которое внезапно появилось на дороге.
Медведь скончался на месте происшествия, а транспортное средство получило механические повреждения. При этом водитель отделался лишь легким испугом.
Ранее на странице «Новости Мраково и Кугарчинского района» сообщалось об еще одном происшествии: рабочий сельскохозяйственного кооператива «Октябрь» погиб под массой зерна.
Читайте также:В Башкирии поезд сбил 86-летнего пенсионера
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также