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В Башкирии водитель грузовика задавил медведя

В Башкирии водитель грузовика задавил медведя

15:57, 13 сен 2023

На территории Кугарчинского района Башкирии произошло ДТП, в результате которой погиб медведь.

По сообщению информационной службы республиканской Госавтоинспекции, дорожное происшествие случилось на 351-ом километре автомобильной дороги в направлении Магнитогорск - Ира, недалеко от населенного пункта Ибраево.

По имеющейся информации, водитель грузовика «ГАЗ Next», 30-летний житель Уфы, не смог избежать столкновения с диким животным, которое внезапно появилось на дороге.

Медведь скончался на месте происшествия, а транспортное средство получило механические повреждения. При этом водитель отделался лишь легким испугом.

Ранее на странице «Новости Мраково и Кугарчинского района» сообщалось об еще одном происшествии: рабочий сельскохозяйственного кооператива «Октябрь» погиб под массой зерна.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия ДТП аварии
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