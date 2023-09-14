Жительница Уфы попала в больницу после пожара

09:21, 14 сен 2023

Вечером в среду, 13 сентября, в Уфе в результате пожара, который произошел в жилом доме по ул. Байкальской, пострадала женщина. Информацию об этом передает региональное МЧС.

На место инцидента были направлены службы экстренной помощи. По прибытии на место огнеборцы зафиксировали открытое горение пристроя к двухквартирному деревянному дому.

По данным ведомства, в результате возгорания пострадала женщина, которая была госпитализирована в 18 городскую клиническую больницу. У 38-летней пострадавшей ожоги конечностей и спины, ее состояние оценивается как средней тяжести.

В настоящее время проводится расследование для выяснения причин произошедшего.

Ранее на странице «Подслушано Уфа» рассказывалось о том, как инспекторы ГИБДД помогли супругам добраться до роддома (ВИДЕО).

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ