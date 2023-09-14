Муж погибшей во время урагана в Марий Эл жительницы Башкирии выписался из больницы

11:14, 14 сен 2023

Накануне из больницы был выписан 33-летний Ринат С., муж уроженки Башкортостана, которая в конце июля вместе с 2-мя детьми погибла в результате урагана, обрушившегося на Марий Эл. Об этом рассказала сестра мужчины Фарида.

– Слава Богу, Рината выписали. У нашей невестки и племянниц было сорок дней. И на кладбище ходили. Нам всем очень тяжело, чего уж говорить о Ринате. Только он может понять, насколько ему сложно, - цитирует Фариду газета «Башкортостан». - Но жизнь продолжается. Надо жить дальше, быть сильным.

Ранее издание Newsbash сообщало о трагическом происшествии 29 июля. Ринат взял отгул с работы и отправился в палаточный лагерь у озера Яльчик в Марий Эл вместе со своей 32-летней супругой Гульнар и двумя малолетними дочерями. Вечером в этом районе прошелся ураганный ветер, ломались и падали на палатки и автомобили деревья. В результате буйства стихии погибли 8 человек, включая Гульнару с детьми. Ее муж чудом выжил, однако получил серьезные травмы. Несмотря на тяжелое состояние, благодаря усилиям медицинского персонала, он пришел в себя спустя несколько дней после происшествия. На тот момент его семью уже проводили в последний путь.

Ранее издание Newsbash сообщало об еще одном происшествии в Башкирии: житель столицы выпал из окна и застрял на дереве.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети