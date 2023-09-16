В Уфе произошла жесткая авария между мотоциклом и иномаркой

11:15, 16 сен 2023

В минувшую пятницу, 15 сентября, в Уфе на проспекте Октября, возле дома №71, произошло столкновение иномарки «Киа Сид» и мотоцикла «BMW». В результате происшествия травмы получили 2 человека.

По информации, предоставленной сотрудниками уфимской ГИБДД, 31-летний мужчина за рулем корейского автомобиля выполняя разворот совершил столкновение с двигавшимся навстречу мотоциклом.

В результате столкновения водитель байка получил серьезные травмы и был госпитализирован. Его личность пока не установлена по причине отсутствия у него документов и госномеров на транспортном средстве.

Также в аварии пострадала 26-летняя девушка, находившаяся в автомобиле «Киа». После медицинского осмотра она отправилась домой.

Ранее на странице «Происшествия в Уфе сегодня» сообщалось об инциденте, в результате которого мужчина выпал из окна многоэтажного дома.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ