Житель Башкирии заблудился в уфимском лесу, попытавшись сократить путь

12:42, 16 сен 2023

В уфимском лесу заблудился мужчина в возрасте 54 лет, который решил сократить маршрут и сбился с пути. Информацию об этом передали представители столичного УГЗ.

Оказалось, что житель населенного пункта Федоровка ехал на велосипеде из СНТ «Зауфимье» в направлении ДОКа. Его приятель посоветовал ему сократить путь, проехав сквозь лес. Вот только быстро добраться до места назначения сельчанину не удалось: он сразу же заблудился и не сумел отыскать обратную дорогу.

В течение трех часов мужчина блуждал по неизвестной ему местности, сильно устал и продрог. Поняв, что одному ему не справиться он связался со спасателями, которые организовали три группы для поиска. Используя громкоговоритель и сирену автомобиля беднягу удалось обнаружить.

Ранее на странице «Уфа происшествия за сутки» сообщалось о 40-летнем мужчине, который выпал из окна здания и застрял на дереве.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik