В столице Башкирии разыскивают 26-летнего Алексея Иванова

20:47, 16 сен 2023

7 сентября в городе Уфе стало известно о пропаже молодого мужчины. По информации поисковой организации "Лиза Алерт", 26-летний Алексей Иванов покинул дом и больше не выходил на связь. Информации о его местонахождении до сих пор нет.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост составляет 170 сантиметров, светлые волосы и серо-зеленые глаза.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Алексея Иванова, просим вас связаться по номеру 8 800 700 54 52.

Ранее на странице «Новости Уфы и Башкортостана происшествия» сообщалось бывшем бойце ЧВК «Вагнер», который убил сослуживца оформившего кредит на машину.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети