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На горе Иремель в Башкирии пропала туристка

На горе Иремель в Башкирии пропала туристка

21:58, 16 сен 2023

В Башкортостане приступили к поискам туристки, которая присоединилась к экскурсионной группе из Екатеринбурга для восхождения на гору Иремель, но неожиданно пропала во время спуска. Женщина отделилась от группы и в оговоренные сроки не пришла к контрольному пункту.

Согласно информации регионального МЧС, туристы развернули у подножия горы поисковую операцию, при этом им оказывают содействие спасатели из города Белорецка.

«На данный момент поиски не принесли положительных результатов. Поэтому было принято решение привлечь отряд спасателей столичного поисково-спасательного отряда МЧС РФ. В операции задействованы девять спасателей и три единицы специальной техники», — подчеркнули в МЧС.

Ранее произошло еще одно происшествие в Башкирии: житель республики заблудился в уфимском лесу, попытавшись сократить путь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия поиск
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