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Найдена потерявшаяся в горах Башкирии туристка из Екатеринбурга

Найдена потерявшаяся в горах Башкирии туристка из Екатеринбурга

10:55, 17 сен 2023

В Башкирии нашли живой туристку, пропавшую во время спуска с Большого Иремеля на Малый. Подробности рассказали в информационной службе региональной МЧС.

Согласно данным ведомства, женщину обнаружили на горе Ягодной челябинские волонтеры. Выяснилось, что туристка, отделилась от группы, а затем продолжила восхождение на вершину не зная дороги. Медицинская помощь ей не понадобилась.
«Поисковая операция завершена. Спасатели покидают место происшествия», — добавили в МЧС.

Напомним, 16 сентября стало известно о пропаже туристки из Екатеринбурга. Через сутки к поискам подключили вертолет и несколько десятков добровольцев.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: поиск происшествия
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