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В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил пешехода - видео

В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил пешехода - видео

11:10, 17 сен 2023

На территории Благовещенского района Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Информацию об этом передает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, ДТП случилось на 65-ом километре автодороги, соединяющей Уфу и Янаул. Недалеко от населенного пункта Удельно-Дуваней, 33-летний житель Уфы, управлявший автомобилем «Дэу Гентра», допустил наезд на 40-летнего жителя города Благовещенска, двигавшегося, как полагают дорожные полицейские, во встречном направлении. Отмечается, что на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Детали произошедшего выясняются сотрудниками полиции.

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Ранее на странице «Новости Благовещенск РБ в контакте» сообщалось о том, что в Уфе неизвестный поджег машину замглавы Благовещенского района (видео).

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия аварии ДТП
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