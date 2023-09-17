Под Уфой произошла смертельная авария

13:17, 17 сен 2023

На территории Уфимского района сегодня, 17 сентября, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом информирует региональное ГИБДД.

Примерно в полдень на Затонском шоссе таксист, управлявший автомобилем "Лада Гранта", потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на ограждение из бетона. В результате аварии 38-летний мужчина получил смертельные травмы.

Подробности произошедшего выясняет дорожная полиция.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало об еще одной аварии, которая произошла между мотоциклом и иномаркой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ