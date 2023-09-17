В Уфе объявили поиски пропавшей 16-летней школьницы

19:39, 17 сен 2023

В Уфе приступили к поискам пропавшей 16-летней Айгуль Дюмаковой. Согласно информации поисковой организации, «Лиза Алерт», с девушкой нет связи с 14 сентября.

Описание девушки: рост составляет 153 сантиметра, среднее телосложение, длинные русые волосы, карие глаза. В момент исчезновения была одета в свитер черного цвета с высокой горловиной, серые джинсы и кроссовки черного цвета.

Всех, обладающих информацией о местонахождении пропавшей школьницы, просят немедленно связаться с органами правопорядка по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети