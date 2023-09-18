В Уфе свернули поиски пропавшей 16-летней школьницы
09:29, 18 сен 2023
Завершились поиски неожиданно пропавшей в Уфе шестнадцатилетней девушки.
По информации, которую распространили поисковики отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» в социальной сети «ВКонтакте», школьницу нашли живой и здоровой. Детали поисков и где все это время была подросток не сообщается.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что девушка перестала выходить на связь 14 сентября, после чего к поискам подключились не только волонтеры, но и полицейские.
Читайте также:В Уфе объявили поиски пропавшей 16-летней школьницы
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также