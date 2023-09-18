В Уфе свернули поиски пропавшей 16-летней школьницы

09:29, 18 сен 2023

Завершились поиски неожиданно пропавшей в Уфе шестнадцатилетней девушки.

По информации, которую распространили поисковики отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» в социальной сети «ВКонтакте», школьницу нашли живой и здоровой. Детали поисков и где все это время была подросток не сообщается.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что девушка перестала выходить на связь 14 сентября, после чего к поискам подключились не только волонтеры, но и полицейские.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети