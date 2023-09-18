В Башкирии погиб пенсионер, решивший перейти реку по бревну

09:50, 18 сен 2023

В воскресенье, 17 сентября, на территории Абзелиловского района Башкирии произошел трагический случай, в результате которого в возрасте 65 лет погиб мужчина. Как сообщает информационная служба регионального МЧС пенсионер утонул в реке Наязы.

Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Утягаево. По предварительным данным, погибший решил перейти реку, используя бревно в качестве моста. Однако во время переправы, сельчанин зацепился ногой, упал вниз головой по пояс в воду и захлебнулся. Тело погибшего было обнаружено местными жителями, которые достали его из воды и передали правоохранительным органам.

Сейчас проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

Читайте также: В Башкирии на дне реки спасатели нашли пропавшего уфимца

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный