В Башкирии в перевернувшейся «Оке» погибла пассажирка

10:42, 18 сен 2023

В результате аварии, случившейся в городе Октябрьском, погиб человек. Об этом сообщает информационная служба республиканской ГИБДД.

Согласно данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 15:00 на улице Белинского. Здесь 36-летняя автоледи, находясь за рулем автомобиля «Ока», допустила опрокидывание транспортного средства в кювет. В момент ДТП пассажирка, 34-летняя женщина, не была пристегнута ремнем безопасности и умерла до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Водительницу госпитализировали с серьезными травмами. Врачи диагностировали ей несколько закрытых переломов, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

Сейчас на месте инцидента находятся оперативники. Подробности устанавливаются.

Ранее на странице «Новости Октябрьский Башкортостан» сообщалось о происшествии, в результате которого горожанин грозился убить жену и нанес ей удар по голове.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ