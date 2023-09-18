В Башкирии посетители кафе устроили «кулачные бои»

11:52, 18 сен 2023

На территории Баймакского района Башкирии в кафе «Зуфар» произошла массовая драка, которую зафиксировала камера видеонаблюдения.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале "Честно говоря", компания отдыхающих выясняла отношения при помощи мордобоя. Судя по кадрам, компания мужчин напала на других посетителей, сидевших за столиком. Под крики женщин опрокидывались столы и летели стулья. В ходе потасовки поочередно оказывались на полу. Очевидцы драки не пытались вмешиваться в конфликт. Сотрудники кафе быстро вызвали полицию.

Предполагается, что выяснение отношений спровоцировал алкоголь, который привел сначала к словесным разногласиям, а затем перерос в физическое столкновение.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео