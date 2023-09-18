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Вахтовик из Башкирии спровоцировал смертельную аварию под Тобольском

Вахтовик из Башкирии спровоцировал смертельную аварию под Тобольском

12:29, 18 сен 2023

Вахтовик из Башкирии попал в смертельное ДТП, которое произошло на участке федеральной трассы, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск. В окрестностях Тобольска друг с другом столкнулись автомобили «Чери» и «Шкода».

В информационной службе ГИБДД по Тюменской области рассказали, что водитель «Чери» выехал на полосу встречного движения. 51-летний мужчина, возможно, заснул за рулем после того, как преодолел свыше 700 километров, отправившись в путь из Нижневартовска в Башкортостан.

В результате происшествия от полученных травм скончалась 33-летняя женщина, управлявшая «Шкодой». В больницу доставили ее 12-летнюю дочь, которая сообщила отцу в Тобольск о случившемся. Помимо этого, был госпитализирован с различными травмами водитель китайского автомобиля.

Сотрудники ГИБДД приступили к расследованию обстоятельств этой трагедии, чтобы выяснить все подробности произошедшего.

Ранее на странице «Происшествия в Башкирии» сообщалось об аварии, в результате которой в перевернувшейся «Оке» погибла пассажирка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД Тюменской области, телеграм
Теги: происшествия аварии ДТП смертельная авария
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