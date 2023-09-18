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В Башкирии на мосту нашли мертвого школьника

В Башкирии на мосту нашли мертвого школьника

15:16, 18 сен 2023

В семье жителей Бакалинского района Башкирии произошла трагедия.

По информации, полученной от источника в экстренных службах, на мосту по пути из населенного пункта Бакалы в город Туймазы, был найден мертвым 17-летний школьник. По имеющейся информации, подросток лишил себя жизни добровольно.

Сообщается, что юноша рос в нормальной семье. Мальчик неоднократно был участником творческих музыкальных конкурсов и олимпиад, играл на синтезаторе.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют причины и обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее на странице «Подслушано в Бакалах Башкортостан» сообщалось о ДТП, в результате которого погиб не пристегнутый ремнем безопасности водитель.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Бакалинский район происшествия смерть
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