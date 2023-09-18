В Башкирии без вести пропал 41-летний Ильмир Биктимиров

21:42, 18 сен 2023

В Башкортостане приступили к поискам пропавшего мужчины. Об этом сообщили поисковики «Лиза Алерт».

Согласно информации, предоставленной волонтерами, 41-летний Ильмир Биктимиров перестал выходить на связь 10 сентября. Предполагается, что мужчина может быть либо в Уфе , либо в Нефтекамске , но добровольцы не исключают вероятность того, что пропавший житель республики может быть в любом другом населенном пункте региона.

Приметы Биктимирова: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие седые, глаза карие.

В момент исчезновения был одет в спортивный костюм и кроссовки светло-серых цветов.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просим вас связаться с волонтерами по номеру 8-800-700-54-52.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети