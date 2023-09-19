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В Башкирии в квартире при пожаре погиб 37-летний мужчина

В Башкирии в квартире при пожаре погиб 37-летний мужчина

09:27, 19 сен 2023

Накануне ночью, 19 сентября, на территории Дюртюлинского района Башкирии произошла трагедия, в результате которой погиб местный житель. Подробности рассказали в информационной службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел в населенном пункте Иванаево в 2-комнатной квартире двухквартирного жилого дома, расположенного на Молодежной улице. К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС, ДПК Такарликовского сельсовета и другие службы экстренного реагирования.

Благодаря усилиям спасателей пожар был успешно потушен, но, к сожалению, во время разбора завалов, был обнаружен труп 37-летнего мужчины.

Подробные обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются дознавателями МЧС совместно с оперативной группой.

Ранее на странице «Новости Дюртюлинского района на сегодня» сообщалось об аварии, в результате которой погиб водитель Matiz, лоб в лоб столкнувшись с фурой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия пожар смерть
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