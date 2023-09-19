В Башкирии пропали два подростка

10:11, 19 сен 2023

В Башкортостане приступили к поискам двух подростков: 14-летнего Данилы Драпкова и 13-летней Ксении Подгорной. Эту информацию распространили волонтеры поисковой организации «Поиск детей-Иглино».

Дети пропали 18 сентября, после того как вышли из дома примерно в 23.40. В настоящее время проводятся поисковые операции в населенном пункте Иглино и Нуримановском районе

Обратите внимание на следующие приметы: у Данилы светлые короткие волосы, рост примерно 162 сантиметра, в момент исчезновения был одет в спортивный костюм.

Рост Ксении примерно 155 сантиметров, волосы окрашены в красный цвет, виски сбриты. Девушка была одета в джинсовые брюки, спортивную кофту или спортивную ветровку.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростков, просим немедленно связаться по следующим телефонам: 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87 или набрать номер 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети