В Уфе легковушка врезалась в автобус, пострадали четыре человека

14:12, 19 сен 2023

В Уфе произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которого пострадали 4 человека. Авария случилась 18 сентября примерно в 13.00 на пересечении улиц Энтузиастов и Лесотехникума в Октябрьском районе столицы.

По данным уфимской Госавтоинспекции, 53-летняя женщина, управляя автомобилем Ниссан Микра, двигалась по улице Лесотехникума в направлении улицы Комсомольской и врезалась в пассажирский автобус «Газель», следовавший по маршруту 244 « Сипайлово — Северный автовокзал».

Четыре пассажира автобуса получили травмы и были доставлены в больницу в карете скорой помощи.

Сейчас проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Ранее на странице «ДТП в Уфе за последние сутки» сообщалось об аварии, в результате которой погиб водитель такси.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ