В Уфе уволилась преподаватель колледжа, которая обмотала скотчем студента

21:20, 19 сен 2023

Преподаватель автотранспортного колледжа в Уфе, которая во время учебной пары обмотала скотчем голову студента, приняла решение уволиться. Об этом сообщило руководство учебного заведения.

Эпизод случился несколько недель назад. Преподавателю помешал вести занятия один из студентов, и она намотала ему на голову скотч. Видеозапись, которую разместили однокурсники парня, быстро распространилась в соцсетях.

В связи с этим случаем в колледже была проведена проверка, в результате которой преподаватель была уволена по собственному желанию.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео