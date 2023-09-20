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В Башкирии разыскали двух пропавших без вести подростков

В Башкирии разыскали двух пропавших без вести подростков

09:24, 20 сен 2023

В Башкортостане поисковики организации «Поиск детей — Иглино» сообщили в соцсетях об успешном завершении операции по поиску двух подростков, которые пропали вечером 18 сентября.

В поисковых мероприятиях активно участвовали сотрудники полиции, а также волонтеры. Информацию о пропавших подростках распространили через региональные СМИ, группы ВК и телеграм-каналы. Совместные усилия привели к положительному результату – пропавшие были найдены живыми и здоровыми. Подробности об их местонахождении и обстоятельствах исчезновения волонтеры не сообщили.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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