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На границе Башкирии и Татарии произошел розлив нефти

На границе Башкирии и Татарии произошел розлив нефти

10:47, 20 сен 2023

На территории Ютазинского района Республики Татарстан, который соседствует с Башкирией, разлилась нефть. Местными жителями было обнаружено, что территория покрыта жидкостью черного цвета. ЧП может быть связано с деятельностью компании «Башнефть-Добыча», у которой здесь проложен трубопровод. В среду, 20 сентября, представители компании дали комментарии по этой ситуации.

По информации, предоставленной представителем «Башнефть-Добычи», факт разлива нефти подтвердился. В компании пояснили, что угрозы для населенных пунктов нет.
— Аварийные службы «Башнефть-Добычи» оперативно восстановили герметичность трубопровода в Ютазинском районе Татарстана. В настоящее время осуществляется сбор нефтесодержащей жидкости для последующей утилизации. Угроза населенным пунктам отсутствует, — рассказали в ООО.

Кроме того, представители «Башнефти» уточнили, что работы на месте инцидента будут продолжаться до полной ликвидации последствий утечки.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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