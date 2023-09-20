В Башкирии во время пожара в квартире погиб мужчина

11:20, 20 сен 2023

В ночь на среду, 20 сентября, в городе Стерлитамаке произошел пожар, в результате которого погиб местный житель. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан.

Сразу после поступления информации о происшествии, на место возгорания были направлены спасатели МЧС, а также представители регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям и другие службы экстренного реагирования.

Огнем охватило квартиру, расположенную на 5 этаже МКД. В ходе ликвидации пожара на лестничной площадке был обнаружено тело 61-летнего мужчины. Медики скорой, прибывшие на место, констатировали его кончину.

Благодаря оперативным действиям пожарных из зоны задымления были эвакуированы 6 жильцов, включая двоих детей.

Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить.

Ранее на странице «Новости Стерлитамака» сообщалось о спасении врачами изувеченного бензопилой мужчины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ