В Уфе на формовщика упала 360-килограммовая плита

11:33, 20 сен 2023

Государственная инспекция по труду Республики Башкортостан завершила расследование инцидента, произошедшего на предприятии ОАО «Стеклонит», в результате которого пострадал 40-летний специалист по формовке продукции.

Несчастный случай произошел 25 июля в одном из цехов, где два формовщика были задействованы в демонтаже крыши опалубки с применением кран-балки. Во время подъема плиты весом 360 килограммов произошло непредвиденное и груз начал падать на одного из рабочих. Несмотря на попытки увернуться, сотрудник «Стеклонита» был придавлен грузом в области левого бедра. Сотрудники освободили пострадавшего и передали его медикам скорой помощи.

Результаты проведенного расследования выявили, что в данном случае была нарушена правильность обвязки груза и недостатки в организации рабочего процесса. На работодателя наложили штраф.

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Автор: Семен Подгорный