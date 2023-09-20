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В Уфе на формовщика упала 360-килограммовая плита

В Уфе на формовщика упала 360-килограммовая плита

11:33, 20 сен 2023

Государственная инспекция по труду Республики Башкортостан завершила расследование инцидента, произошедшего на предприятии ОАО «Стеклонит», в результате которого пострадал 40-летний специалист по формовке продукции.

Несчастный случай произошел 25 июля в одном из цехов, где два формовщика были задействованы в демонтаже крыши опалубки с применением кран-балки. Во время подъема плиты весом 360 килограммов произошло непредвиденное и груз начал падать на одного из рабочих. Несмотря на попытки увернуться, сотрудник «Стеклонита» был придавлен грузом в области левого бедра. Сотрудники освободили пострадавшего и передали его медикам скорой помощи.

Результаты проведенного расследования выявили, что в данном случае была нарушена правильность обвязки груза и недостатки в организации рабочего процесса. На работодателя наложили штраф.

Ранее издание Newsbash на странице «Происшествия в Уфе» сообщало о том, что в столице Башкирии уволилась преподаватель колледжа, которая обмотала скотчем студента.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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