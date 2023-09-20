В Уфе таксист напал с газовым баллончиком на пассажира

12:30, 20 сен 2023

В воскресенье, 17 сентября, в городе Уфе столичные правоохранительные органы получили сообщение от сотрудников больницы о поступлении к ним 24-летнего местного жителя с травмами головы и ожогом глаз.

Как рассказали в информационной службе МВД по Республике Башкортостан, инцидент произошел на улице Академика Сулейманова, рядом с домом №10, где молодой человек вступил в конфликт с таксистом, возникшим из-за проблем с оплатой поездки.

Полицейские в настоящее время расследуют обстоятельства произошедшего. Личность нападавшего установлена, ведутся оперативные мероприятия для установления его местонахождения. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проведенного следствия.

Накануне в соцсетях появилась видеозапись с камеры видеонаблюдения домофона, на которой запечатлено, как таксист брызнул в лицо горожанину из газового баллончика. Далее произошла драка между ними, и таксист, повредив несколько автомобилей, уехал в неизвестном направлении.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео