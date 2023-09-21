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Самолет, летевший из Москвы в Уфу, сообщил о неисправности

Самолет, летевший из Москвы в Уфу, сообщил о неисправности

14:54, 21 сен 2023

20 сентября, на борту авиарейса, направлявшегося из аэропорта «Шереметьево» в Уфу, возникла нештатная ситуация.

Экипаж самолета с регистрационным номером ra-73776 во время полета зафиксировал неисправность системы, отвечающей за предотвращение столкновений в воздушном пространстве. Несмотря на возникшую нештатную ситуацию, капитан воздушного судна принял решение продолжить полет и успешно совершил посадку в аэропорту назначения. Данный рейс был выполнен авиакомпанией «Аэрофлот».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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