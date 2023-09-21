В Башкирии на строящейся автодороге М-12 на бок опрокинулся самосвал «FAW»

15:53, 21 сен 2023

На строящейся автодороге М-12 «Москва-Нижний-Новгород-Казань» произошло опрокидывание грузового самосвала марки «FAW». Об этом информирует пресс-служба государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Известно, что данное транспортное средство принадлежит компании «Автодор».

ДТП случилось недалеко от населенного пункта Староянтузово, расположенного в Дюртюлинском районе республики. Спасатели получили информацию о происшествии через систему «Эра-ГЛОНАСС» и оперативно прибыли на место происшествия.

«К счастью, аварийно-спасательные мероприятия не потребовались, поскольку водитель не пострадал», — подчеркнули в ведомстве.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ