В Башкирии в пожаре погиб мужчина

20:25, 21 сен 2023

На территории Стерлитамакского района Башкирии произошел пожар в населенном пункте Косяковка. По улице Ленина загорелся жилой кирпичный дом общей площадью 140 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания были привлечены силы и средства МЧС РФ, а также Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан и другие службы экстренного реагирования.

Прибыв на место, спасатели зафиксировали открытое горение жилища. Благодаря быстрым и профессиональным действиям огонь был ликвидирован.

В процессе тушения было обнаружено тело погибшего мужчины, его личность предстоит выяснить.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Стерлитамака на сегодняшний день» сообщало о том, что в Стерлитамаке местный житель нес подругу на руках до бани, однако по пути произошел несчастный случай — он уронил её.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ