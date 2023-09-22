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В Уфе пропала 12-летняя Азалия Минигалеева

В Уфе пропала 12-летняя Азалия Минигалеева

11:18, 22 сен 2023

В Уфе активисты из поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» объявили о поисках 12-летней девочки по имени Азалия Минигалеева. Связь с ней пропала 21 сентября.

Основные приметы пропавшей: рост - 163 сантиметра, плотное телосложение, светло-русые волосы с розовым оттенком и глаза темно-зеленого цвета. В момент исчезновения подросток была одета в джинсовую куртку синего цвета с розовым меховым капюшоном, серую толстовку, клетчатые черно-белые брюки и светлые кроссовки.

Поисково-спасательный отряд призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении Азалии Минигалеевой, немедленно связаться по следующим телефонам: 8 (937) 3-102-112 или 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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