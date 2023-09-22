В Башкирии двое пьяных парней угнали автомобиль, а затем сожгли его попав в аварию

14:13, 22 сен 2023

В отдел полиции по Кушнаренковскому району Башкирии поступило заявление об угоне автомашины, принадлежащей 56-летнему жителю населенного пункта Асаново, который приехал отдохнуть в с. Старые Тукмаклы. Согласно информации, предоставленной пресс-службой МВД по Республике Башкортостан, оперативники за несколько часов нашли и задержали подозреваемых.

На момент задержания двое молодых людей в возрасте 20 и 21 года находились в нетрезвом состоянии. Они признались в совершении угона.

Стало известно, что заявитель, подъехав к дому, оставил транспортное средство открытым, а ключи находились в замке зажигания. В это время неподалеку употребляли алкоголь двое парней.

Подозреваемые без особого труда сумели завладеть автомобилем и угнать его. Однако их радость от угона была недолгой, поскольку спустя несколько часов злоумышленники попали в аварию. Решив избавиться от следов преступления, они подожгли автомобиль.

Угон и умышленное повреждение имущества повлекло за собой возбуждение уголовного дела. Обвиняемые находятся под стражей.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Кушнаренково» сообщало о том, что на территории Кушнаренковского района РБ произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ