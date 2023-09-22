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В Башкирии мужчина случайно застрелил на охоте 35-летнего знакомого

В Башкирии мужчина случайно застрелил на охоте 35-летнего знакомого

20:46, 22 сен 2023

На территории Татышлинского района Башкирии произошел трагический инцидент, в результате которого 64-летний местный житель случайно выстрелил в своего 35-летнего знакомого во время охоты. Подробности происшествия сообщили в региональном Следкоме.

По информации ведомства, ЧП случилось днем, 20 сентября текущего года, когда четверо охотников, двое из которых женщины, отправились на дикого зверя в лес недалеко от населенного пункта Ялгыз-Нарат в Татышлинском районе.

Разбившись на две пары, они разделились. Один из них решил отдохнуть и сел на землю. Услышав шевеление в кустах и не удостоверившись в отсутствии людей, мужчина вскинул ружье и выстрелил в заросли, попав в грудь 35-летнему приятелю.

Мужчина скончался от полученного ранения. Следственные органы в настоящее время проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Верхние Татышлы» сообщало о том, что в одном из населенных пунктов района полицейский открыл огонь по мужчине, попытавшемуся напасть на него с помощью лопаты.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: Татышлинский район происшествия убийство
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