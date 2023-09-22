В Башкирии пропала 42-летняя уфимка Эльвира Минеева

20:56, 22 сен 2023

В Уфе волонтеры сообщили о пропаже 42-летней Эльвиры Минеевой. По информации поисковой организации «Лиза-Алерт», с женщиной пропала связь с 17 сентября.

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза зеленого цвета. Что на ней было из одежды неизвестно.

Мы призываем всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Эльвиры Минеевой, немедленно связаться по следующим номерам телефонов: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Уфы и Башкортостана происшествия сегодня» сообщало о том, что в столице республики в аварии разбился водитель иномарки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети