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В Уфе свернули поиски пропавшей 12-летней девочки

В Уфе свернули поиски пропавшей 12-летней девочки

12:41, 23 сен 2023

Активисты поисковой организации «БашРегионСпас» объявили о завершении операции по поиску двенадцатилетней жительницы Уфы, которая исчезла 21 сентября.

На следующий день были объявлены поиски ребенка, в которых приняли участие волонтеры, полицейские и неравнодушные граждане.

Накануне появилась информация, что подросток был найден живым и невредимым. Подробности не сообщаются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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