В Уфе свернули поиски пропавшей 12-летней девочки
12:41, 23 сен 2023
Активисты поисковой организации «БашРегионСпас» объявили о завершении операции по поиску двенадцатилетней жительницы Уфы, которая исчезла 21 сентября.
На следующий день были объявлены поиски ребенка, в которых приняли участие волонтеры, полицейские и неравнодушные граждане.
Накануне появилась информация, что подросток был найден живым и невредимым. Подробности не сообщаются.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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