Самолет Надым - Уфа вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности

12:51, 23 сен 2023

В пятницу, 22 сентября, в воздушную гавань Надыма вернулся борт, принадлежащий авиакомпании "Газпромавиа", летевший в Уфу.

Согласно информации Telegram-канала "Авиаинцидент", капитан самолета вынужден был вернуться в аэропорт отправления из-за проблем с кондиционированием.

Приземление прошло успешно и без происшествий в 10:48.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik