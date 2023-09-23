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В Башкирии пропала женщина с двумя малолетними детьми

В Башкирии пропала женщина с двумя малолетними детьми

22:42, 23 сен 2023

Активисты поисковой организации «Барс» приступили к поискам 24-летней жительницы Уфы Татьяны Вяловой, которая пропала вместе двумя маленькими детьми: 3-летней дочерью Марией и 2-летним сыном Максимом. О том, где они находятся неизвестно с 19 сентября.

Женщина имеет следующие приметы: рост составляет 166 сантиметров, волосы пепельного цвета, телосложение среднее, глаза карие.

Приметы девочки: рост примерно от 110 до 115 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы светлые. В момент исчезновения ребенок был одет в шапку розового цвета, розовые кроссовки и трехцветную куртку.

Приметы мальчика: рост составляет около 96 сантиметров, телосложение плотное, волосы светлые, глаза карие. Был одет в синюю куртку, шапку желтого цвета, джинсы и черно-белые кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей семьи, просим вас немедленно связаться по следующим телефонам: 8 937 31 02 112 или 112.

Ранее издание Newsbash на странице «Происшествия в Уфе» сообщало о том, что в столице республики свернули поиски пропавшей 12-летней девочки.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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