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На борту самолета Санкт-Петербург – Уфа был замечен неадекват – видео

На борту самолета Санкт-Петербург – Уфа был замечен неадекват – видео

11:01, 24 сен 2023

На борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Уфу 23 сентября, произошел инцидент, связанный с неадекватным поведением одного из пассажиров. Случай стал объектом внимания очевидцев, которые поделились информацией в социальных сетях, прикрепив видеоматериалы к своим сообщениям.
«Мужчина вел себя неподобающе весь полет и мешал своим поведением другим пассажирам на рейсе Питер-Уфа», - пишут пассажиры.

Инцидент вызвал задержку при прибытии, так как пришлось долго ожидать правоохранителей, которые могли разрешить данную ситуацию.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: происшествия
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