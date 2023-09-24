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В Башкирии в массовом ДТП пострадали 3 человека

В Башкирии в массовом ДТП пострадали 3 человека

11:35, 24 сен 2023

В Башкирии три человека пострадали в результате серьезной аварии, которая произошла поздним вечером в субботу, 23 сентября, в городе Туймазы. Подробности рассказали в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

ДТП случилось на улице Островского. Столкнулись три автомобиля: Лада Веста, Ниссан Террано и Фольксваген Поло. В результате происшествия травмы получили 2 человека, ехавшие в отечественном автомобиле, и один человек из Ниссана. Все пострадавшие были госпитализированы до приезда спасателей.

Сейчас проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее издание Newsbash на странице «Новости Туймазы» сообщало о том, что 42-летний житель города не смог спастись во время пожара.

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Автор: Семен Подгорный
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