В Башкирии скончался 2-летний малыш, которого случайно придавил бампером старший брат

14:16, 25 сен 2023

2-летний ребенок скончался в Уфе после несчастного случая: во время игр старший брат случайно придавил его бампером внедорожника. Эта информация подтверждена информационной службой Минздрава Башкирии.

Инцидент произошел 7 августа в населенном пункте Акбердино в Иглинском районе республики, где дети без присмотра взрослых играли на улице. Один из детей, 7-летний мальчик, залез в салон внедорожника и снял автомобиль со стояночного тормоза. Тяжелый автомобиль начал двигаться и придавил 2-летнего ребенка к стене дома.

С тяжелыми травмами головы и грудной клетки пострадавшего поместили в реанимационное отделение, где врачи в течение почти двух месяцев боролись за его жизнь, однако, к сожалению, спасти его не удалось.

Ранее издание Newsbash на странице « Происшествия в Уфе » сообщало о том, что в городе

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Автор: Семен Подгорный