Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии скончался 2-летний малыш, которого случайно придавил бампером старший брат

В Башкирии скончался 2-летний малыш, которого случайно придавил бампером старший брат

14:16, 25 сен 2023

2-летний ребенок скончался в Уфе после несчастного случая: во время игр старший брат случайно придавил его бампером внедорожника. Эта информация подтверждена информационной службой Минздрава Башкирии.

Инцидент произошел 7 августа в населенном пункте Акбердино в Иглинском районе республики, где дети без присмотра взрослых играли на улице. Один из детей, 7-летний мальчик, залез в салон внедорожника и снял автомобиль со стояночного тормоза. Тяжелый автомобиль начал двигаться и придавил 2-летнего ребенка к стене дома.

С тяжелыми травмами головы и грудной клетки пострадавшего поместили в реанимационное отделение, где врачи в течение почти двух месяцев боролись за его жизнь, однако, к сожалению, спасти его не удалось.

Ранее издание Newsbash на странице «Происшествия в Уфе» сообщало о том, что в городе пропала женщина с двумя малолетними детьми.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия смерть
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok