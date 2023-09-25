В Башкирии скончался 2-летний малыш, которого случайно придавил бампером старший брат
14:16, 25 сен 2023
2-летний ребенок скончался в Уфе после несчастного случая: во время игр старший брат случайно придавил его бампером внедорожника. Эта информация подтверждена информационной службой Минздрава Башкирии.
Инцидент произошел 7 августа в населенном пункте Акбердино в Иглинском районе республики, где дети без присмотра взрослых играли на улице. Один из детей, 7-летний мальчик, залез в салон внедорожника и снял автомобиль со стояночного тормоза. Тяжелый автомобиль начал двигаться и придавил 2-летнего ребенка к стене дома.
С тяжелыми травмами головы и грудной клетки пострадавшего поместили в реанимационное отделение, где врачи в течение почти двух месяцев боролись за его жизнь, однако, к сожалению, спасти его не удалось.
Ранее издание Newsbash на странице «Происшествия в Уфе» сообщало о том, что в городе пропала женщина с двумя малолетними детьми.
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Автор: Семен Подгорный
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