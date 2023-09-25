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Под Уфой в ночном пожаре были уничтожены баня, хозпостройка и крыша жилого дома

Под Уфой в ночном пожаре были уничтожены баня, хозпостройка и крыша жилого дома

14:41, 25 сен 2023

Ночью в Республике Башкортостан произошел серьезный пожар. Инцидент произошел в населенном пункте Зубово Уфимского района.

По данным информационной службы республиканского МЧС, по прибытии на место происшествия, огнеборцы зафиксировали возгорание бревенчатой бани и хозпостройки, находившихся под одной металлической крышей. Кроме того, огонь успел перекинуться на крышу 1-этажного 2-квартирного дома площадью 100 квадратных метров.

Пожарные успешно потушили пожар в течение пятидесяти минут. По информации спасательного ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара и подробности произошедшего в настоящее время расследует дознаватель МЧС по РБ.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия Уфа пожар Уфимский район Уфа
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