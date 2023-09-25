Под Уфой в ночном пожаре были уничтожены баня, хозпостройка и крыша жилого дома
14:41, 25 сен 2023
Ночью в Республике Башкортостан произошел серьезный пожар. Инцидент произошел в населенном пункте Зубово Уфимского района.
По данным информационной службы республиканского МЧС, по прибытии на место происшествия, огнеборцы зафиксировали возгорание бревенчатой бани и хозпостройки, находившихся под одной металлической крышей. Кроме того, огонь успел перекинуться на крышу 1-этажного 2-квартирного дома площадью 100 квадратных метров.
Пожарные успешно потушили пожар в течение пятидесяти минут. По информации спасательного ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара и подробности произошедшего в настоящее время расследует дознаватель МЧС по РБ.
Ранее издание Newsbash на странице «Происшествия в Уфе» сообщало о смерти 2-летнего малыша, которого случайно придавил бампером старший брат
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Автор: Семен Подгорный
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