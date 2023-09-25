В Башкирии наркодилеры застрелили жителя, занимавшегося сбором трав

15:08, 25 сен 2023

В Следственном комитете Республики Башкортостан рассказали о задержании двух братьев, проживающих в городе Ишимбае. Мужчин обвинили в организации нарколаборатории. Помимо этого, одного из них заподозрили в причастности к убийству.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 мая текущего года, когда одна из горожанок обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа. Мужчина отправился собирать травы, но домой не вернулся. Спустя некоторое время тело пропавшего нашли в лесу возле горы Алебастровой с двумя огнестрельными ранениями в голову. По факту убийства было заведено уголовное дело.

После проведения ряда экспертиз возникла версия, что убийство могли совершить наркодилеры. В результате оперативных мероприятий задержали двух братьев из Ишимбая. В их гараже была обнаружена лаборатория по производству запрещенных веществ, включая наркотики в объеме более 5,5 килограммов, два автомата Калашникова, тысяча патронов и гильзы от пистолета Макарова. Оружие, как выяснилось, использовалось при совершении убийства сборщика трав. 35-летний подозреваемый сознался в преступлении, сообщив, что убитый стал свидетелем наличия у них огнестрельного оружия.

Сейчас братья находятся в СИЗО, против них возбуждены уголовные дела.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Ишимбай в контакте» сообщало об убийстве на почве ревности.

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Автор: Семен Подгорный