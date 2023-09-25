В Уфе бездомная собака изувечила малолетнюю девочку
15:21, 25 сен 2023
В Уфе малолетнему ребенку срочно потребовалась медицинская помощь после нападения бездомной собаки. Происшествие случилось возле дома № 56 на улице Пушкина.
По данным информационной службы регионального министерства здравоохранения, четырёхлетняя девочка поступила в медицинское учреждение с ранами в области лица и волосистой части головы, нанесенные бездомным животным.
«Ребенок был обследован рабиологом, нейрохирургом и специалистом по челюстно-лицевой хирургии. Пациента госпитализировали в состоянии средней тяжести в отделение челюстно-лицевой хирургии», — сообщили в ведомстве.
Ранее издание Newsbash на странице «Происшествия в Уфе» сообщало о смерти 2-летнего малыша, которого случайно придавил бампером старший брат
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Автор: Семен Подгорный
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