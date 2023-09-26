Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Ночью в Уфе загорелся хлебокомбинат - видео

Ночью в Уфе загорелся хлебокомбинат - видео

09:41, 26 сен 2023

В ночь на вторник, 26 сентября, в городе Уфе произошел пожар на хлебокомбинате, расположенном на Элеваторной улице, 1. Информацию об этом передали в региональном МЧС. Возгорание повлекло за собой обрушение стены хранилища зерна.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного примерно в два часа ночи — на высоте 30 метров огнем охватило технический этаж. На комбинате по производству хлеба огонь бушевал на площади 60 кв. м. Это привело к обрушению стены площадью 200 квадратных метров.

Пожару, который тушили 32 огнеборца, был присвоен повышенный ранг опасности. Горение было локализовано за три часа, однако огонь до сих пор не потушен.

Пострадал один человек — 64-летний работник предприятия. Он добровольно помогал пожарным. Госпитализирован с сотрясением, переломом лопатки, нижней берцовой кости и ушибами.

Ранее издание Newsbash на странице «Происшествия в Уфе» сообщало о том, что под Уфой в ночном пожаре были уничтожены баня, хозпостройка и крыша жилого дома

В Башкирии в пожаре едва не погибли пять детей и шесть взрослых

Читайте также:

В Башкирии в пожаре едва не погибли пять детей и шесть взрослых

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok