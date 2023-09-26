Ночью в Уфе загорелся хлебокомбинат - видео

09:41, 26 сен 2023

В ночь на вторник, 26 сентября, в городе Уфе произошел пожар на хлебокомбинате, расположенном на Элеваторной улице, 1. Информацию об этом передали в региональном МЧС. Возгорание повлекло за собой обрушение стены хранилища зерна.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного примерно в два часа ночи — на высоте 30 метров огнем охватило технический этаж. На комбинате по производству хлеба огонь бушевал на площади 60 кв. м. Это привело к обрушению стены площадью 200 квадратных метров.

Пожару, который тушили 32 огнеборца, был присвоен повышенный ранг опасности. Горение было локализовано за три часа, однако огонь до сих пор не потушен.

Пострадал один человек — 64-летний работник предприятия. Он добровольно помогал пожарным. Госпитализирован с сотрясением, переломом лопатки, нижней берцовой кости и ушибами.

Ранее издание Newsbash на странице «Происшествия в Уфе» сообщало о том, что под Уфой в ночном пожаре были уничтожены баня, хозпостройка и крыша жилого дома

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ